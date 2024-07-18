За минувшие сутки противник несколько раз бил по Днепропетровщине, в результате чего пострадали двое мужчин и были нанесены многочисленные материальные убытки. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Днепропетровской области вечером враг нанес ракетный удар по Синельниковщине. Следовательно, загорелся пожар. Впрочем, к счастью, никто не пострадал.

Впоследствии оккупанты били дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольщине. Следовательно, силы террористов попали по Покровской, Марганецкой громадах и Никополю. По информации, больше всего досталось райцентру.

По данным, там пострадали двое мужчин - 51 и 60 лет. Им оказали необходимую медпомощь. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Кроме того, были повреждены жилая двухэтажка и 13 частных домов, солнечные панели и авто, а также уничтожены 2 хозяйственные постройки и 6 - разбиты. Дополнительно загорелся магазин, однако огонь потушили.

Войска рф атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, жертв нет