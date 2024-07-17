Войска рф атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, жертв нет
Киев • УНН
В Днепропетровской области вражеская армия атаковала артиллерийскими снарядами и беспилотниками-камикадзе до позднего вечера и раннего утра, но о жертвах не сообщалось, хотя материальный ущерб оценивается.
На Днепропетровщине до позднего вечера и с самого утра атаковал область. Впрочем, в результате данной агрессии никто не пострадал. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Согласно информации, до позднего вечера вражеская армия обстреливала Марганецкую громаду Никопольского района на Днепропетровщине, выпустив 2 десятка артснарядов.
Позже ближе к утру агрессия террористов возобновилась. Однако оккупанты, применяя дроны-камикадзе, на этот раз били по Никополю.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Однако данные по уровню материального ущерба до сих пор уточняются.
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