российские войска 174 раза за сутки атаковали Запорожскую область, есть раненые
Киев • УНН
За сутки российские войска 174 раза атаковали Запорожскую область, ранив двух жителей и повредив социальную инфраструктуру. Атаки включали удары из РСЗО и БПЛА по 21 населенному пункту.
Оккупанты в течение суток нанесли 174 удара по 21 населенному пункту Запорожской области, ранены два человека, сообщил председатель Запорожской ОГА Юрия Малашко, пишет УНН.
Войска рф нанесли 174 удара по 21 населенному пункту Запорожской области. Враг совершил 9 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Полтавки, Малой Токмачки, Роботино и Малых Щербаков, а также 36 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Малой Токмачке, Роботино, Новодаровке, Белогорью, Левадному, Красному, Чаривному, Гуляйпольскому и Малым Щербакам,
Детали
Также 129 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Орехова, Новоданиловки, Новоандреевки, Преображенского, Левадного, Роботино, Степного, Плавней, Лобового и Пятихаток.
Отмечается, что в результате обстрела села Гуляйпольское ранения получили местные жители - 55-летняя женщина и 73-летний мужчина. Они оперативно доставлены в лечебное учреждение. Поступило сообщение о повреждении объекта социальной инфраструктуры в результате вражеской атаки.
Напомним.
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вида вооружения.
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