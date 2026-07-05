российские школы превращаются в идеологический конвейер для кремля - ЦПД
Киев • УНН
Минпросвещения рф с 2027 года вводит предмет "Духовно-нравственная культура россии", который будет пропагандировать ценности участников войны против Украины. ЦПД заявляет, что дисциплину также навяжут на оккупированных территориях для уничтожения украинской идентичности.
Российская система образования усиливает зомбирование детей, интегрируя в программы всё больше сугубо идеологических дисциплин. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что минпросвещения рф объявило о внедрении с 2027 года нового предмета - "Духовно-нравственная культура россии".
Официальная цель курса - "формирование мировоззрения, основанного на традиционных ценностях". Дети будут изучать жизненные пути и взгляды российских государственных, общественных и культурных деятелей, а также военных - участников войны против Украины. Фактически российская власть провозглашает участников захватнической войны носителями "духовно-нравственных ценностей". Очевидно, речь идет о тех самых "ценностях", которыми ужаснулся весь мир после освобождения из оккупации Бучи, Ирпеня и других украинских городов от российской оккупации - убийства, мародерство и насилие против гражданских
Там подчеркивают, что эту дисциплину принудительно навяжут и на временно оккупированных территориях Украины.
"Нововведение вписывается в кремлевскую стратегию, главная цель которой - стереть украинскую идентичность детей на ВОТ. Через подобные уроки в школах власть рф пытается нормализовать войну в восприятии детей. кремль превращает школу в конвейер "правильных граждан", которые без лишних вопросов пойдут на войну в будущем и безоговорочно будут поддерживать действия власти", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
В российских школах планируют вдвое увеличить количество часов военной подготовки, вводя обязательное обучение управлению БпЛА.
Россия вербует украинских детей в свою армию прямо в школах на оккупированных территориях - ЦПД10.12.25, 07:45 • 4065 просмотров