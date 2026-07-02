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российские обстрелы Киева повредили энергообъекты ДТЭК, часть города без света

Киев • УНН

 • 746 просмотра

В результате массированных российских обстрелов в ночь на 2 июля пострадали энергообъекты ДТЭК в Киеве. Часть киевлян остается без света, энергетики работают над восстановлением.

российские обстрелы Киева повредили энергообъекты ДТЭК, часть города без света
Фото: t.me/dtek_ua

В результате массированных российских обстрелов в ночь на 2 июля пострадали энергообъекты ДТЭК в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Часть киевлян в настоящее время остается без света. Как только это стало возможным, энергетики сразу выехали на места попаданий. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет всем жителям столицы

- сообщили в компании.

Напомним

Количество погибших в результате атаки рф на Киев возросло до 17. На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

Также УНН сообщал, что российский удар по Киеву в ночь на 2 июля полностью уничтожил склад сети магазинов электроники Moyo.

Кроме того, сообщалось, что в результате российских атак 2 июля есть новые обесточивания в Киеве, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Евгений Устименко

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