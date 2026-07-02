российские обстрелы Киева повредили энергообъекты ДТЭК, часть города без света
Киев • УНН
В результате массированных российских обстрелов в ночь на 2 июля пострадали энергообъекты ДТЭК в Киеве. Часть киевлян остается без света, энергетики работают над восстановлением.
В результате массированных российских обстрелов в ночь на 2 июля пострадали энергообъекты ДТЭК в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Часть киевлян в настоящее время остается без света. Как только это стало возможным, энергетики сразу выехали на места попаданий. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет всем жителям столицы
Напомним
Количество погибших в результате атаки рф на Киев возросло до 17. На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы.
Также УНН сообщал, что российский удар по Киеву в ночь на 2 июля полностью уничтожил склад сети магазинов электроники Moyo.
Кроме того, сообщалось, что в результате российских атак 2 июля есть новые обесточивания в Киеве, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.