российские НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы против украинских беспилотников дальнего действия - "АТЕШ"

кремль продолжает пытаться усилить защиту своих НПЗ, предприятиям дали указания закупить системы РЭБ для противодействия украинским беспилотникам дальнего действия. Об этом сообщает подпольное партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Власти россии продолжают пытаться усилить защиту НПЗ от атак украинских дронов. Наш источник на одном из НПЗ сообщает, что предприятиям дали указания закупить системы РЭБ для противодействия украинским беспилотникам дальнего действия. Основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Шпак". Эти системы РЭБ активно применяются в России в войне с Украиной, - говорится в сообщении.

Детали

Участники движения отмечают, что системы РЭБ не могут перехватывать все типы беспилотников. Есть информация, что некоторые заводы уже имели такие системы на момент атак, но они им не помогли. Предполагается, что украинские дроны используют передовые технологии, что делает их более сложными для обнаружения и перехвата.

Кроме приобретения новых систем РЭБ на предприятиях укрепляются резервуары мешками с песком. Также применяются маскировочные сети, а в ночное время суток отключается освещение.

Напомним

россия проводит внутренние проверки подразделений росгвардии, ответственных за охрану нефтеперерабатывающих заводов, после недавних успешных атак украинских беспилотников на стратегические объекты, когда около 80% беспилотников поразили свои цели и нанесли серьезный ущерб.

