Российские дроны с утра атакуют Херсон и пригород: есть погибший и раненый
Киев • УНН
В Антоновке от атаки БпЛА погиб 52-летний мужчина. В Херсоне в результате удара дрона 47-летний мужчина получил множественные ранения.
В Антоновке, пригороде Херсона, от атаки вражеского дрона погиб человек, в Херсоне в результате удара российского дрона ранен еще один человек, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.
Детали
"Около восьми утра россияне атаковали с БПЛА Антоновку. Из-за сброса взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 52-летний мужчина", - написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
"Ориентировочно в 09:00 российские оккупанты атаковали с БПЛА Херсон. Под вражеский удар попал 47-летний мужчина. Он получил взрывную травму, осколочные ранения ног и спины", - отметили в Херсонской ОВА в Telegram.
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Широкая Балка, Белозерка, Новодмитровка, Берислав, Шляховое, Милово, Новорайск, Золотая Балка, Красный Маяк, Монастырское, Новокаиры, Змиевка, Новоберислав, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Надеждовка, Камышаны, Зеленовка, Приозерное, Николаевка, Ивановка, Токаревка, Казацкое, Разлив, Михайловка, Бургунка, Новотягинка, Кизомис, Львов, Тягинка, Ольговка, Качкаровка, Новоалександровка, Веселое и город Херсон.
российские военные, по его словам, били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, гараж, складское помещение и транспортные средства.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 14 - получили ранения", - отметил Прокудин.
По данным ОВА, сегодня утром в больницу также обратился мужчина, который накануне утром попал под удар вражеского дрона в Антоновке.