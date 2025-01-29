Російські дрони з ранку атакують Херсон та передмістя: є загиблий та поранений

В Антонівці, передмісті Херсона, від атаки ворожого дрона загинув чоловік, у Херсоні внаслідок удару російського дрона поранено ще одного чоловіка, повідомили у Херсонській ОВА у середу, пише УНН.

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"Близько восьмої ранку росіяни атакували з БпЛА Антонівку. Через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 52-річний чоловік", - написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Орієнтовно о 09:00 російські окупанти атакували з БпЛА Херсон. Під ворожий удар потрапив 47-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення ніг та спини", - зазначили у Херсонській ОВА у Telegram.

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За даними голови ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Білозерка, Новодмитрівка, Берислав, Шляхове, Милове, Новорайськ, Золота Балка, Червоний Маяк, Монастирське, Новокаїри, Зміївка, Новоберислав, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Надеждівка, Комишани, Зеленівка, Приозерне, Миколаївка, Іванівка, Токарівка, Козацьке, Розлив, Михайлівка, Бургунка, Новотягинка, Кізомис, Львове, Тягинка, Ольгівка, Качкарівка, Новоолександрівка, Веселе та місто Херсон.

російські військові, за його словами, били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж, складське приміщення та транспортні засоби.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 14 - дістали поранення", - зазначив Прокудін.

За даними ОВА, сьогодні вранці до лікарні також звернувся чоловік, який напередодні зранку потрапив під удар ворожого дрона в Антонівці.