Российские дроны летят в Одесскую область через Молдову и Румынию

Одесская ОГА работает над усилением безопасности региона на постоянной основе. В частности, создает мобильные огневые группы, покупает машины для их работы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Ситуация в Одесской области сегодня намного лучше, чем была раньше. Президент обещал - и он не забывает об Одессе, постоянно нас усиливает, и это не конец. Определенные процессы мы закрываем благодаря возможностям наших партнеров, в ходе наших дипломатических договоренностей. Со своей стороны мы создаем много мобильных огневых групп - мы увеличили их численность в разы. Это на нашей шее, скажем так. Мы их полностью обеспечиваем, и закупаем для их работы пикапы. Ищем. Вместе с бизнесом покупаем. Покупаем подержанные, потому что это - 10-12 тыс евро за пикап, тогда как новый стоит более 40 тыс. евро. Нам лучше же купить 3-4 подержанных за такие деньги