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Российские дроны летят в Одесскую область через Молдову и Румынию

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 13:10  •  5936 просмотра

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Одесская областная военная администрация усиливает защиту от российских атак, формирует мобильные огневые группы и закупает транспортные средства, несмотря на то, что некоторые беспилотники попадают на территорию области через Молдову и Румынию.

Одесская ОГА работает над усилением безопасности региона на постоянной основе. В частности, создает мобильные огневые группы, покупает машины для их работы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Ситуация в Одесской области сегодня намного лучше, чем была раньше. Президент обещал - и он не забывает об Одессе, постоянно нас усиливает, и это не конец. Определенные процессы мы закрываем благодаря возможностям наших партнеров, в ходе наших дипломатических договоренностей. Со своей стороны мы создаем много мобильных огневых групп - мы увеличили их численность в разы. Это на нашей шее, скажем так. Мы их полностью обеспечиваем, и закупаем для их работы пикапы. Ищем. Вместе с бизнесом покупаем. Покупаем подержанные, потому что это - 10-12 тыс евро за пикап, тогда как новый стоит более 40 тыс. евро. Нам лучше же купить 3-4 подержанных за такие деньги

- сообщил он.

Однако, не все атаки рф удается отбивать, признает Кипер.

"Да, есть вопросы, шахеты все равно пролетают. Но давайте не забывать, что Одесская область очень большая, расстояние от Очакова до Измаила достигает более 400 км. В дополнение - первая линия, которая идет от моря из Крыма, не все удается перекрывать, враг постоянно мониторит ситуацию, обходит.

У нас были случаи, когда дроны в Измаил залетали через Румынию. Некоторые шли по Молдове, мы их даже не видели. Заходили из-за спины. Некоторые даже не успевали заходить - падали на румынской территории", - рассказал он.

Ночью в Одесской области ПВО сбила три беспилотника, обломки повредили элеватор22 декабрь 2023, 06:20 • 23787 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Російські дрони летять на Одещину через Молдову і Румунію
Russian drones fly to Odesa region via Moldova and Romania
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Российские дроны летят в Одесскую область через Молдову и Румынию

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