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Российские дроны атаковали маршрутку и «скорую» в Херсоне, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

В Херсоне из-за ударов дронов по маршрутке и скорой погиб мужчина. Ранения получили шесть человек, в том числе двое медиков и водитель автобуса.

Российские дроны атаковали маршрутку и «скорую» в Херсоне, есть погибший и раненые
t.me/olexandrprokudin

В Херсоне российские войска утром атаковали дронами маршрутку и "скорую", есть погибший и раненые, сообщили во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в Херсонской областной прокуратуре и ОВА, пишет УНН.

Детали

"Около 08:00 россияне атаковали с дрона маршрутку в Корабельном районе Херсона. Из-за попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина", - написал Прокудин в соцсетях.

По данным прокуратуры, российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА на маршрутное такси в Херсоне 16 июня 2026 года около 07:50. В ОВА указали, что "в больницу доставили трех человек, которые утром пострадали из-за удара российского дрона по маршрутке в Корабельном районе Херсона. У 75-летней женщины и двух мужчин в возрасте 66 и 64 лет диагностировали контузии, взрывные травмы, осколочные ранения туловища и конечностей". В прокуратуре сообщили, что один из пострадавших - водитель автобуса.

Ночью, по данным ОВА, ориентировочно в 01:35 россияне атаковали с дрона карету "скорой" в Корабельном районе Херсона. "Из-за попадания БпЛА ранения получили двое специалистов "экстренки" - мужчины 51 и 62 лет. У обоих пострадавших - взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также контузии. 51-летний пострадавший госпитализирован, другой пострадавший будет лечиться амбулаторно. Также из-за этой атаки взрывную травму и осколочные ранения шеи и ног получил 45-летний херсонец. Его госпитализировали для оказания необходимой медпомощи", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате удара пострадали в частности парамедик и медтехник службы экстренной медицинской помощи - оба находились в авто.

Дополнение

По данным Прокудина, в области за минувшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 21 - получил ранения, из них - 1 ребенок. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 частных домов. Также оккупанты изуродовали супермаркет.

Юлия Шрамко

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