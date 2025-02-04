Российские дроны атаковали Черкассы: показали последствия ночного удара

В Черкассах в результате ночной атаки дронами возникли пожары на территории трех частных предприятий. Силы ПВО сбили 12 «шахедов», пострадавших нет, спасатели ликвидируют последствия.

В Черкассах в результате атаки российских войск дронами ночью возникли пожары на территории трех частных предприятий, сообщили во вторник в Telegram председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН. Черкассы: спасатели ликвидируют последствия российской атаки БпЛА. В результате вражеских ударов дронами по областному центру возникли пожары на территории трех частных предприятий. Жертв и пострадавших нет - сообщили в ГСЧС. Как отметили в ГСЧС, два очага возгорания уже ликвидировали, еще один пожар до сих пор продолжается - пожарные работают на месте. «Сверхсложная ночь для нашей Черкасской области. Враг массированно атаковал ударными БПЛА. По воздушным целям работали силы и средства ПВО: всего уничтожено 12 «шахедов» в пределах области. Однако не обошлось без последствий», - написал Табурец. Председатель ОВА подтвердил, что в частности в областном центре в результате вражеских атак возникли пожары на территории трех частных предприятий. В одном случае ликвидация еще продолжается. «По предварительным данным, пострадавших нет. Обследование территории продолжается. Как и установление нанесенного ущерба», - отметил Табурец.