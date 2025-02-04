Російські дрони атакували Черкаси: показали наслідки нічного удару

У Черкасах внаслідок атаки російських військ дронами вночі виникли пожежі на території трьох приватних підприємств, повідомили у вівторок у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Черкаси: рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки БпЛА. Внаслідок ворожих ударів дронами по обласному центру виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. Жертв та постраждалих немає - повідомили у ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, два осередки займання вже ліквідували, ще одна пожежа досі триває - вогнеборці працюють на місці.

"Надскладна ніч для нашої Черкащини. Ворог масовано атакував ударними БпЛА. По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 "шахедів" у межах області. Однак не минулось без наслідків", - написав Табурець.

Голова ОВА підтвердив, що зокрема в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває. "За попередніми даними, потерпілих немає. Обстеження території триває. Як і встановлення завданої шкоди", - зазначив Табурець.