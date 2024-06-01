Российские авиаудары повредили предприятие и линию электропередачи в Никопольском районе

Российские оккупанты за день совершили 5 артиллерийских обстрелов и 3 удара БПЛА по Никопольскому району, повреждено предприятие и линию электропередач, сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в субботу вечером, передает УНН.

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За день на Никопольщине - 5 артобстрелов и 3 удара дронами-камикадзе. Враг бил по самому Никополю, Мировский, красно Григорьевской и Марганецкой общинам. Повреждено промышленное предприятие и линию электропередач написал он в своем телеграм-канале.

По уточненной информации, из-за утренних обстрелов в райцентре повреждены также авто и дом. Задело частное предприятие.

"Погибших и пострадавших нет", - уточнил Лысак.

На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских БпЛА, обломки которого повредили жилой дом и линию электропередач