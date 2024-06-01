Російські авіаудари пошкодили підприємство і лінію електропередачі в Нікопольському районі
Київ • УНН
Російські окупанти завдали 5 артилерійських ударів і 3 удари з безпілотників по Нікопольському району, пошкодивши підприємство, лінію електропередач, автомобіль і житловий будинок, але обійшлося без жертв.
Російські окупанти за день здійснили 5 артилерійських обстрілів і 3 удари БПЛА по Нікопольському району, пошкоджено підприємство і лінію електропередач, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері, передає УНН.
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За день на Нікопольщині - 5 артобстрілів і 3 удари дронами-камікадзе. Ворог бив по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено промислове підприємство та лінію електропередач
За уточненою інформацією, через ранкові обстріли в райцентрі пошкоджено також авто та будинок. Зачепило приватне підприємство.
"Загиблих і постраждалих немає", - уточнив Лисак.
На Дніпропетровщині ППО збила 7 ворожих БпЛА, уламки якого пошкодили житловий будинок та лінію електропередач 30.05.24, 07:53 • 27645 переглядiв