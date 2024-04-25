российская тактическая авиация действует на востоке и юге Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  107826 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  117895 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  116800 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  114149 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  103363 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101561 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137036 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157637 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154173 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154068 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  208471 просмотра
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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  248666 просмотра
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  511690 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  428269 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  473669 просмотра

российская тактическая авиация действует на востоке и юге Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации в восточных и южных регионах.

Война •   •  4741 просмотра
российская тактическая авиация действует на востоке и юге Украины

Макрон ищет нового кандидата на должность председателя Еврокомиссии

Президент Франции Макрон ведет активные переговоры с лидерами ЕС, чтобы найти нового кандидата, который заменит Урсулу фон дер Ляйен на посту президента Еврокомиссии.

Экономика •   •  6585 просмотра
Макрон ищет нового кандидата на должность председателя Еврокомиссии

рф наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе

рф наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, направленную на предотвращение гонки вооружений в космосе и содействие мирному использованию космического пространства.

политика •   •  6231 просмотра
рф наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе

США остановили противокорабельную ракету и уничтожили беспилотники из Йемена

США остановили противокорабельную ракету хуситов из Йемена, нацеленную на корабль под американским флагом, и уничтожили четыре беспилотника, без сообщений о ранениях или повреждениях.

Новости Мира •   •  5919 просмотра
США остановили противокорабельную ракету и уничтожили беспилотники из Йемена

Правопреемство в трудовых отношениях: Рада планирует рассмотреть евроинтеграционный законопроект во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении евроинтеграционный законопроект №8244, который регулирует правопреемство в трудовых отношениях в случае смены собственника предприятия, предлагая меры по защите прав и обязанностей работников при передаче бизнеса.

Экономика •   •  7157 просмотра
Правопреемство в трудовых отношениях: Рада планирует рассмотреть евроинтеграционный законопроект во втором чтении

росСМИ распространяют фейк о системах наведения огня на харьковской телебашне

рф тиражирует фейковую новость о том, что Украина установила системы наведения огня на харьковскую телебашню, которая подверглась нападению со стороны вражеских сил, чтобы нарушить связь и ограничить доступ к информации.

Война •   •  6497 просмотра
росСМИ распространяют фейк о системах наведения огня на харьковской телебашне

"Определенных изменений" в Telegram не избежать для пользователей с украинскими SIM-картами - Дуров

Дуров поддержал свободный доступ к информации на Telegram, однако отметил борьбу с пропагандой насилия и защиту приватности пользователей. Он анонсировал, что Telegram введет "определенные изменения" для пользователей с украинскими SIM-картами.

Война •   •  7604 просмотра
"Определенных изменений" в Telegram не избежать для пользователей с украинскими SIM-картами - Дуров

В Словакии приняли скандальный закон о СМИ

Словацкое правительство планирует заменить общественного вещателя RTVS на новый орган STVR, что вызывает протесты из-за беспокойства относительно независимости СМИ.

политика •   •  7372 просмотра
В Словакии приняли скандальный закон о СМИ

На передовой армия рф продвинулась в Соловьево и Красногоровку - DeepState

российские войска продвинулись к Соловьево и Красногоровке, но бои продолжаются возле Очеретино, Первомайского, Часового Яра и Новомихайловки.

Война •   •  11312 просмотра
На передовой армия рф продвинулась в Соловьево и Красногоровку - DeepState

Советские субботники: школьники во временно оккупированном Бердянске вынуждены убирать город

Во временно оккупированном Бердянске российская оккупационная власть заставляет школьников почти неделю убирать внешкольные территории в рамках субботника советского образца, привлекая их к бессмысленной работе и пропагандистским фотосессиям.

Общество •   •  12107 просмотра
Советские субботники: школьники во временно оккупированном Бердянске вынуждены убирать город