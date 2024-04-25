российская тактическая авиация действует на востоке и юге Украины

"Определенных изменений" в Telegram не избежать для пользователей с украинскими SIM-картами - Дуров

Дуров поддержал свободный доступ к информации на Telegram, однако отметил борьбу с пропагандой насилия и защиту приватности пользователей. Он анонсировал, что Telegram введет "определенные изменения" для пользователей с украинскими SIM-картами.