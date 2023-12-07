российская провокация: в сети распространяют фейк о референдуме, который состоится во Львове

Страна-агрессор распространила в сети информацию о том, что украинцам якобы звонят с польских номеров по поводу "референдума о воссоединении". В Центре стратегических коммуникаций назвали это российской провокацией, пишет УНН.

Ложь: поляки из Исследовательского центра общественного мнения звонят украинцам, чтобы спросить, пойдут ли они на референдум о воссоединении с Польшей, который пройдет во Львове и области 5 января 2024 года. Об этом рассказывают сами украинцы в соцсетях, - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что за этими звонками стоят не представители Польши, а российские фейкоделы.

Никакого референдума о присоединении Львовской области к Польше проводить не будут, ведь это противоречит законодательству Украины, является угрозой территориальной целостности государства и его безопасности, - отметили в правительственной организации.

Там также отметили, что с помощью таких провокаций россияне пытаются расколоть украинское общество и поддержать нарратив о том, что Польша планирует оккупировать запад Украины.

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