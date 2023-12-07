российская провокация: в сети распространяют фейк о референдуме, который состоится во Львове
Киев • УНН
российская пропоганда распространяет фейк о референдуме о присоединении Львова к Польше, который Центр стратегических коммуникаций Украины опроверг как провокацию, имеющую целью посеять раздор.
Страна-агрессор распространила в сети информацию о том, что украинцам якобы звонят с польских номеров по поводу "референдума о воссоединении". В Центре стратегических коммуникаций назвали это российской провокацией, пишет УНН.
Ложь: поляки из Исследовательского центра общественного мнения звонят украинцам, чтобы спросить, пойдут ли они на референдум о воссоединении с Польшей, который пройдет во Львове и области 5 января 2024 года. Об этом рассказывают сами украинцы в соцсетях,
Детали
В ведомстве отметили, что за этими звонками стоят не представители Польши, а российские фейкоделы.
Никакого референдума о присоединении Львовской области к Польше проводить не будут, ведь это противоречит законодательству Украины, является угрозой территориальной целостности государства и его безопасности,
Там также отметили, что с помощью таких провокаций россияне пытаются расколоть украинское общество и поддержать нарратив о том, что Польша планирует оккупировать запад Украины.
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российская провокация: в сети распространяют фейк о референдуме, который состоится во Львове
российская пропоганда распространяет фейк о референдуме о присоединении Львова к Польше, который Центр стратегических коммуникаций Украины опроверг как провокацию, имеющую целью посеять раздор.
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