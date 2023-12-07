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российская провокация: в сети распространяют фейк о референдуме, который состоится во Львове

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 11:29  •  16061 просмотра

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российская пропоганда распространяет фейк о референдуме о присоединении Львова к Польше, который Центр стратегических коммуникаций Украины опроверг как провокацию, имеющую целью посеять раздор.

Страна-агрессор распространила в сети информацию о том, что украинцам якобы звонят с польских номеров по поводу "референдума о воссоединении". В Центре стратегических коммуникаций назвали это российской провокацией, пишет УНН.

Ложь: поляки из Исследовательского центра общественного мнения звонят украинцам, чтобы спросить, пойдут ли они на референдум о воссоединении с Польшей, который пройдет во Львове и области 5 января 2024 года. Об этом рассказывают сами украинцы в соцсетях,

- говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что за этими звонками стоят не представители Польши, а российские фейкоделы.

Никакого референдума о присоединении Львовской области к Польше проводить не будут, ведь это противоречит законодательству Украины, является угрозой территориальной целостности государства и его безопасности,

- отметили в правительственной организации.

Там также отметили, что с помощью таких провокаций россияне пытаются расколоть украинское общество и поддержать нарратив о том, что Польша планирует оккупировать запад Украины.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Общество
російська провокація: у мережі поширюють фейк про референдум, який відбудеться у Львові
Russian provocation: a fake about a referendum to be held in Lviv is being spread online
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