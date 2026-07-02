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Российская атака затронула пять районов в Киевской области, трое раненых

Киев • УНН

 • 2088 просмотра

В пяти районах Киевской области зафиксированы повреждения от ночной атаки РФ. Трое мужчин в Бучанском районе получили ранения, двое госпитализированы.

Российская атака затронула пять районов в Киевской области, трое раненых

В Киевской области ночная массированная атака рф затронула пять районов, известно о трех пострадавших, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях, пишет УНН.

К сожалению, в результате очередной массированной комбинированной атаки врага на Киевщину имеем пострадавших. В Бучанском районе ранения получили трое мужчин

- написал Калашник.

Двое пострадавших, по его словам, с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и рваные раны головы госпитализированы в медицинские учреждения. Они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Еще один мужчина получил резаные раны лица. Всю необходимую помощь ему оказали на месте, отметил глава ОВА.

По данным полиции Киевщины, есть последствия вражеской атаки уже в пяти районах области:

  • в Броварском районе повреждения получили частный дом, общежитие и хозяйственное помещение. Кроме того, одно транспортное средство уничтожено;
    • на Бучанщине произошло возгорание на территории стройки. Спасатели ликвидировали пожар. Также повреждены складские помещения, три машины;
      • в Обуховском районе повреждения получил жилой дом;
        • на Фастовщине повреждена кровля трехэтажного частного дома;
          • в Вышгородском районе поврежден автомобиль.

            Ночная атака рф на Киев: 11 погибших, 56 пострадавших, есть пропавшие без вести02.07.26, 08:21 • 19005 просмотров

            Юлия Шрамко

            Война в УкраинеКиевская область