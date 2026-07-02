Ночная атака рф на Киев: 11 погибших, 56 пострадавших, есть пропавшие без вести

В Киеве в результате ночной массированной атаки рф известно уже о 11 погибших, есть пропавшие без вести, сообщил в четверг министр внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях, пишет УНН.

В столице на данный момент подтверждено 11 погибших и более 30 раненых. К сожалению, количество пострадавших будет расти. Люди продолжают обращаться за помощью - написал Клименко.

По данным главы КГВА Тимура Ткаченко, "по имеющейся информации, уже подтверждено 56 пострадавших, в том числе 2 ребенка".

Как указал глава МВД, на местах поражений в результате ночной российской атаки работают экстренные службы.

"Больше всего от вражеских ударов пострадал Киев. В Дарницком районе уничтожена часть девятиэтажки. ГСЧС сейчас работает над спасением людей из-под завалов. На этой локации удалось спасти 17 человек, 7 из них - деблокировали из смертельной ловушки. К сожалению, один человек погиб. Есть информация о пропавших без вести - ищем. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил министр.

По его словам, привлечены необходимые специалисты и спецтехника. Место проведения работ и поврежденные дома - под охраной полиции. "Просьба с пониманием отнестись к установленным ограничениям", - указал он.

Всего по Киеву, по данным Клименко, поражено в результате российского обстрела более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать на 15 локациях.

Напомним

Во время ночной атаки на Киев враг попал по подстанции скорой помощи в Шевченковском районе. В результате удара ранены 5 медицинских работников.

Фото: Андрей Ходьков