Пожар на Тернопольщине: 17 домохозяйствам рекомендовано ограничить использование воды из колодцев

На Тернопольщине в результате атаки рф на объект инфраструктуры в Кременецком районе 17 домохозяйств ограничены в использовании воды из колодцев. Об этом сообщает Тернопольская ОГА, передает УНН.

Детали

12 марта в результате атак российских БпЛА типа "Shahed", произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области.

На месте происшествия работают правоохранители. Расследование этого инцидента осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая касается нарушения законов и обычаев войны.

Сейчас устанавливаются размеры нанесенного ущерба и масштабы повреждений. Согласно предварительной информации, имущество физических лиц в результате пожара не пострадало.

По заключению областного центра контроля и профилактики болезней, образцы атмосферного воздуха, отобранные вблизи поврежденного объекта инфраструктуры, не содержат превышений предельно допустимых норм вредных веществ.

В связи с этим, специалисты Госпродпотребслужбы и госэкоинспекции осуществили забор воды в местных колодцах и открытых водоемах.

17 домохозяйств были уведомлены о рекомендациях по ограничению пользования водой из колодцев для питья и приготовления пищи.

Добавим

Сейчас более 11 тонн воды уже доставлено местным жителям благодаря оперативному действию благотворительных организаций и предпринимателей.

Также, по состоянию на 16:00, восстановлена подача газоснабжения для 400 абонентов населенного пункта.

В Тернопольской области из-за ночной атаки "шахедами" произошел пожар на объекте инфраструктуры