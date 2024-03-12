В Тернопольской области из-за ночной атаки "шахедами" произошел пожар на объекте инфраструктуры

В Тернопольской области в результате ночной атаки российских войск ударными дронами типа Shahed произошел пожар на объекте инфраструктуры, были отключения электро- и газоснабжение, сообщили в Тернопольской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, в результате атак вражескими БПЛА типа "Shahed", произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе", - сообщили в Тернопольской ОВА в Telegram.

Как сообщается, на ликвидацию пожара было привлечено 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, тактический робот. "Ликвидация остатков пожара продолжается. Погибших и травмированных нет", - указали в ОВА.

"Во время атаки "шахедами" в ближайшем населенном пункте к поврежденному объекту инфраструктуры приостановили электро- и газоснабжение. По состоянию на 7:00 электрики восстановили питание в населенном пункте, вскоре восстановят подачу газа", - отметили в Тернопольской ОВА.

Отмечается, что в Кременецком районе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. "Все структуры действуют в соответствии со своими полномочиями", - добавили в ОВА.

"Просим не приближаться к месту чрезвычайного происшествия, пока продолжаются работы по ликвидации последствий удара вражескими БПЛА", - призвали в ОВА.

В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб