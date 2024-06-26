российская армия обстреляла 8 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 54 взрыва в результате минометных, артиллерийских, ракетных обстрелов и ударов беспилотников.
Ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 54 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская общины.
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