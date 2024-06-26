російська армія обстріляла вісім громад Сумщини, зафіксовано 54 вибухи
Київ • УНН
російська армія обстріляла 8 населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 54 вибухи внаслідок мінометних, артилерійських, ракетних обстрілів та ударів безпілотників.
Вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади.
- Есманьська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
- Новослобідська громада: зафіксовано ракетний обстріл (1 вибух).
- Великописарівська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.
- Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи) та артилерії (3 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух)
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено артилерійський обстріл (17 вибухів).
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