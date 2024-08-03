Глава Харьковской ОВА сообщил об ударе КАБом по окрестностям Харькова в 15:00. Информация о пострадавших и повреждениях проверяется.
Армия рф ударила по окрестностям Харькова. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"В 15:00 оккупанты ударили КАБом по окрестностям г. Харьков. Информация о пострадавших не поступала", - сообщил Синегубов.
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По его словам, данные о повреждениях проверяются.
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