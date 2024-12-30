Роскошные авто из ЕС попадают в россию через третьи страны несмотря на санкции: что известно

Поставки европейских автомобилей в россию происходят несмотря на то, что ЕС ужесточил санкции после полномасштабного вторжения в Украину. Однако состоятельные покупатели вынуждены платить большие суммы, поскольку импортеры вынуждены пользоваться более длинными маршрутами. Об этом говорится в расследовании издания Financial Times, передает УНН.

Financial Times выявило пять российских компаний, предлагающих контрабанду автомобилей из Европы с большим объемом двигателя.

Фотографии к онлайн-объявлению российского импортера "Автоимпорт" на сайте Auto.ru о продаже BMW 530 d M Sport по цене 7 200 070 рублей (68 200 долларов) свидетельствуют, что автомобиль все еще находится в Германии.

По состоянию на середину декабря на сайте немецкого продавца Autopartner BGL автомобиль все еще продавался за 31 900 евро.

"Объявления, размещенные в россии, не имеют к нам никакого отношения", - заявил представитель Autopartner BGL, подтвердив, что автомобиль, о котором идет речь, все еще находится в Германии и не был продан по состоянию на середину декабря.

FT обнаружила на российском сайте Auto.ru более 50 роскошных автомобилей из 25 различных немецких автосалонов, которые российские импортеры предлагали со средней наценкой около 19 000 евро.

Контрабандисты часто представляются, что собираются отправить автомобиль в третью страну. FT отследила черный Mercedes-Benz S350, проданный в январе 2024 года киргизской таксомоторной компании немецким автотрейдером Kessler & Haag. Автомобиль был зарегистрирован в марте на московскую таксомоторную компанию.

"У нас есть покупатель, плательщик, экспортер, у него есть экспортные документы. Что еще мы должны делать?" - сказал Артур Кесслер, представитель Kessler & Haag. "Я не хочу знать, что будет с машинами после... Я просто хочу вести свой бизнес, соблюдать свои обязанности и права".

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Поставки европейских автомобилей в россию происходят несмотря на то, что ЕС ужесточил санкции после того, как президент владимир путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

После того как в июле ЕС ужесточил ограничения на ввоз предметов роскоши в беларусь - некогда популярную третью страну для импорта в россию, - контрабандисты используют все более длинные и дорогие маршруты для переправки автомобилей.

Торговый представитель "Автоимпорта" сообщил корреспонденту FT, представившемуся потенциальным покупателем, что немецкие автомобили, поставляемые из Европы, "перевозятся не через ... беларусь, а через Турцию, Грузию и затем в россию".

"Экспорт автомобилей из Европы стал чрезвычайно сложным", - добавил собеседник.

По его словам, теперь дешевле и быстрее провозить дорогие немецкие автомобили через Южную Корею, чем через страны Балтии и Беларусь, отметив, что эта азиатская страна ввела "минимальные" санкции против России.

По их словам, всего за 30 000 рублей можно переключить бортовые системы автомобиля с корейского на русский язык.

Сотрудник таможни одной из стран Балтии подтвердил, что после введения санкций в отношении беларуси экспорт подозрительных автомобилей из Германии сократился.

"Общая ситуация такова, что количество автомобилей [уменьшается], но поток все еще есть", - сказал чиновник. "В россию по-прежнему попадают автомобили, которые изначально предназначались для стран Центральной Азии", таких как Кыргызстан и Казахстан.

Однако FT все же обнаружила автомобили, которые перевозились через беларусь после ужесточения санкций.

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Белый Mercedes-Benz E220D с рамкой номерного знака от немецкого продавца автомобилей Gruma Automobile сфотографировали в россии этой осенью, после того как в сентябре он пересек границу ЕС и въехал в беларусь. Руководитель отдела продаж Gruma Automobile Михаэль Вьюгер опроверг информацию о продаже автомобиля и заявил, что "мы не ведем никаких дел с компаниями, организациями или лицами, находящимися в странах, на которые наложено эмбарго".

Несколько немецких продавцов автомобилей, с которыми связалась FT, заявили, что не знали о том, что их машины продаются в Россию или рекламируются на российских сайтах.

Маркус Клаппер из Autohaus Reisert сказал, что не видел российских объявлений о продаже своих автомобилей, но ему известна тактика, при которой брокеры копируют детали и изображения с сайтов дилеров, чтобы перепродать автомобили с наценкой.

Он предположил, что российские контрабандисты могут использовать подобную стратегию. FT обнаружила несколько автомобилей с номерными знаками Autohaus Reisert, рекламируемых на сайте Auto.ru.

Как отмечает Financial Times, чиновники ЕС знают, что роскошные автомобили все еще попадают в россию, но сейчас они сосредоточены на борьбе с уклонением от санкций в отношении более опасных товаров, которые могут быть использованы военными.

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