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Розкішні авто з ЄС потрапляють до росії через треті країни попри санкції: що відомо

Київ • УНН

 • 18805 перегляди

Financial Times виявило схеми контрабанди європейських автомобілів до росії через Туреччину, Грузію та Південну Корею. Німецькі авто продаються з націнкою близько 19 000 євро через російських посередників.

Поставки європейських автомобілів до росії відбуваються попри те, що ЄС посилив санкції після повномасштабного вторгнення в Україну. Однак заможні покупці змушені платити більші суми, оскільки імпортери змушені користуватися довшими маршрутами. Про це йдеться у розслідуванні видання  Financial Times, передає УНН

Financial Times виявило п'ять російських компаній, що пропонують контрабанду автомобілів з Європи з великим об'ємом двигуна.

Фотографії до онлайн-оголошення російського імпортера "Автоімпорт" на сайті Auto.ru про продаж BMW 530 d M Sport за ціною 7 200 070 рублів (68 200 доларів) свідчать, що автомобіль все ще перебуває в Німеччині.

Станом на середину грудня на сайті німецького продавця Autopartner BGL автомобіль все ще продавався за 31 900 євро.

"Оголошення, розміщені в росії, не мають до нас жодного стосунку", - заявив представник Autopartner BGL, підтвердивши, що автомобіль, про який ідеться, все ще перебуває в Німеччині і не був проданий станом на середину грудня.

FT виявила на російському сайті Auto.ru понад 50 розкішних автомобілів із 25 різних німецьких автосалонів, які російські імпортери пропонували із середньою націнкою близько 19 000 євро.

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Контрабандисти часто представляються, що збираються відправити автомобіль у третю країну. FT відстежила чорний Mercedes-Benz S350, проданий у січні 2024 року киргизькій таксомоторній компанії німецьким автотрейдером Kessler & Haag. Автомобіль був зареєстрований у березні на московську таксомоторну компанію.

"У нас є покупець, платник, експортер, у нього є експортні документи. Що ще ми повинні робити?" - сказав Артур Кесслер, представник Kessler & Haag. "Я не хочу знати, що буде з машинами після... Я просто хочу вести свій бізнес, дотримуватися своїх обов'язків і прав".

Зеленський до Євроради: потрібно накласти санкції на "росатом"19.12.24, 15:53 • 19213 переглядiв

Поставки європейських автомобілів до росії відбуваються попри те, що ЄС посилив санкції після того, як президент володимир путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

Після того як у липні ЄС посилив обмеження на ввезення предметів розкоші в білорусь - колись популярну третю країну для імпорту в росію, - контрабандисти використовують дедалі довші та дорожчі маршрути для переправлення автомобілів.

Торговий представник "Автоімпорту" повідомив кореспонденту FT, який представився потенційним покупцем, що німецькі автомобілі, що поставляються з Європи, "перевозяться не через ... білорусь, а через Туреччину, Грузію і потім до росії".

"Експорт автомобілів з Європи став надзвичайно складним", - додав співрозмовник.

За його словами, тепер дешевше і швидше провозити дорогі німецькі автомобілі через Південну Корею, ніж через країни Балтії і білорусь, зазначивши, що ця азіатська країна ввела "мінімальні" санкції проти росії.

За їхніми словами, всього за 30 000 рублів можна перемкнути бортові системи автомобіля з корейської на російську мову.

Співробітник митниці однієї з країн Балтії підтвердив, що після введення санкцій щодо білорусі експорт підозрілих автомобілів з Німеччини скоротився.

"Загальна ситуація така, що кількість автомобілів [зменшується], але потік все ще є", - сказав чиновник. "До Росії, як і раніше, потрапляють автомобілі, які спочатку призначалися для країн Центральної Азії", таких як Киргизстан і Казахстан.

Однак FT все ж виявила автомобілі, які перевозилися через білорусь після посилення санкцій.

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Білий Mercedes-Benz E220D з рамкою номерного знака від німецького продавця автомобілів Gruma Automobile сфотографували в росії цієї осені, після того як у вересні він перетнув кордон ЄС і в'їхав до білорусі. Керівник відділу продажів Gruma Automobile Міхаель В'югер спростував інформацію про продаж автомобіля і заявив, що "ми не ведемо жодних справ із компаніями, організаціями або особами, які перебувають у країнах, на які накладено ембарго".

Кілька німецьких продавців автомобілів, з якими зв'язалася FT, заявили, що не знали про те, що їхні машини продаються в Росію або рекламуються на російських сайтах.

Маркус Клаппер з Autohaus Reisert сказав, що не бачив російських оголошень про продаж своїх автомобілів, але йому відома тактика, за якої брокери копіюють деталі і зображення з сайтів дилерів, щоб перепродати автомобілі з націнкою.

Він припустив, що російські контрабандисти можуть використовувати подібну стратегію. FT виявила кілька автомобілів з номерними знаками Autohaus Reisert, рекламованих на сайті Auto.ru.

Як зазначає Financial Times, чиновники ЄС знають, що розкішні автомобілі все ще потрапляють до росії, але зараз вони зосереджені на боротьбі з ухилянням від санкцій щодо більш небезпечних товарів, які можуть бути використані військовими.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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