Роскомнадзор пригрозил замедлить работу YouTube и Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Роскомнадзор может замедлить в РФ трафик видеохостинга YouTube и социальной сети Facebook, если с площадок не будет удален запрещенный контент. Об этом сообщает сайт ведомства, передает УНН.
Детали
Роскомнадзор заявил, что к YouTube и Facebook могут применить санкции, так как на этих площадках обнаружили случаи размещения противоправных материалов. Если платформы не примут необходимые меры, их трафик могут замедлить.
Контекст
Роскомнадзор в понедельник объявил о частичном снятии ограничений с соцсети Twitter. После того, как администрация сервиса микроблогов почистила более 91% запрещенной информации, в ведомстве это заметили и решили, что блокировать Twitter пока не будут. Замедление трафика частично сняли - его сохранили только на мобильных устройствах.
Fасеbооk в России грозят штрафы, общая сумма которых может достигать 56 млн рублей. Их могут взыскать с компании за отказ удалять противоправный контент. Решение будет принимать мировой суд Таганского района Москвы, куда Роскомнадзор направил уже 12 административных протоколов.
Что было раньше
В начале апреля суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Причиной стал отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции протеста.
По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях было обнаружено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет за собой штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.