Роскомнагляд пригрозив уповільнити роботу YouTube і Facebook

Деталі

Роскомнагляд заявив, що до YouTube і Facebook можуть застосувати санкції, так як на цих майданчиках виявили випадки розміщення протиправних матеріалів. Якщо платформи не приймуть необхідні заходи, їх трафік можуть уповільнити.

Контекст

Роскомнагляд в понеділок оголосив про часткове зняття обмежень з соцмережі Twitter. Після того, як адміністрація сервісу мікроблогів почистила більше 91% забороненої інформації, у відомстві це помітили і вирішили, що блокувати Twitter поки не будуть. Уповільнення трафіку частково зняли - його зберегли тільки на мобільних пристроях.

Fасеbооk в Росії загрожують штрафи, загальна сума яких може досягати 56 мільйонів рублів. Їх можуть стягнути з компанії за відмову видаляти протиправний контент. Рішення буде приймати мировий суд Таганського району Москви, куди Роскомнагляд направив вже 12 адміністративних протоколів.

Що було раніше

На початку квітня суд Таганського району Москви оштрафував Twitter на 8,9 млн рублів за трьома протоколами, складеними за ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (відмова видалити власником сайту або інформаційного ресурсу інформації в разі, якщо обов'язок по видаленню такої інформації передбачена законодавством РФ). Причиною стала відмова видалити інформацію із закликами до неповнолітніх взяти участь у несанкціонованій акції протесту.

За даними Роскомнагляду, в соцмережах із закликами до участі в незаконних акціях виявлено в січні і лютому більше 2,5 тис. матеріалів. Дане порушення тягне за собою штраф для юридичних осіб від 800 тис. до 4 млн рублів. У разі повторного правопорушення сума штрафу може бути збільшена до однієї десятої сукупного розміру суми річної виручки компанії.