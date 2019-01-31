Роскомнадзор нашел нарушения в работе BBC
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Роскомнадзор выявил нарушения у российского вещателя BBC World News - ООО "Бритиш телевижн" по итогам проверки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Внеплановая проверка в отношении ООО "Бритиш телевижн", осуществляющего вещание телеканала BBC World News в РФ, завершена. Выявлены определенные нарушения. В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений. О принятых мерах Роскомнадзор сообщит позднее", - заявили в ведомстве.
Напомним, 21 декабря 2018 года Роскомнадзор объявил, что начинает проверку интернет-ресурсов BBC и телеканала "BBC World News" на предмет соблюдения российского законодательства в связи с тем, что британский медиарегулятор Ofcom признал российский телеканал RT нарушившим правила вещания на территории Великобритании.