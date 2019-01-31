Роскомнадзор знайшов порушення в роботі BBC
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Роскомнадзор виявив порушення у російського мовника BBC World News - ТОВ "Брітіш телевижн" за підсумками перевірки. Про це повідомили у четвер у прес-службі відомства, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Позапланова перевірка щодо ТОВ "Брітіш телевіжн", що здійснює мовлення телеканалу BBC World News у РФ, завершена. Виявлено певні порушення. На даний момент проводиться оцінка процесуального статусу даних порушень. Про вжиті заходи Роскомнадзор повідомить пізніше", - заявили у відомстві.
Нагадаємо, 21 грудня 2018 року Роскомнадзор оголосив, що починає перевірку інтернет-ресурсів BBC і телеканалу "BBC World News" на предмет дотримання російського законодавства в зв'язку з тим, що британський медіарегулятор Ofcom визнав російський телеканал RT порушили правила мовлення на території Великобританії.