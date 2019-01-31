Роскомнадзор знайшов порушення в роботі BBC

"Позапланова перевірка щодо ТОВ "Брітіш телевіжн", що здійснює мовлення телеканалу BBC World News у РФ, завершена. Виявлено певні порушення. На даний момент проводиться оцінка процесуального статусу даних порушень. Про вжиті заходи Роскомнадзор повідомить пізніше", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, 21 грудня 2018 року Роскомнадзор оголосив, що починає перевірку інтернет-ресурсів BBC і телеканалу "BBC World News" на предмет дотримання російського законодавства в зв'язку з тим, що британський медіарегулятор Ofcom визнав російський телеканал RT порушили правила мовлення на території Великобританії.