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Роскомнадзор знайшов порушення в роботі BBC

Роскомнадзор знайшов порушення в роботі BBC

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Роскомнадзор виявив порушення у російського мовника BBC World News - ТОВ "Брітіш телевижн" за підсумками перевірки. Про це повідомили у четвер у прес-службі відомства, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Позапланова перевірка щодо ТОВ "Брітіш телевіжн", що здійснює мовлення телеканалу BBC World News у РФ, завершена. Виявлено певні порушення. На даний момент проводиться оцінка процесуального статусу даних порушень. Про вжиті заходи Роскомнадзор повідомить пізніше", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, 21 грудня 2018 року Роскомнадзор оголосив, що починає перевірку інтернет-ресурсів BBC і телеканалу "BBC World News" на предмет дотримання російського законодавства в зв'язку з тим, що британський медіарегулятор Ofcom визнав російський телеканал RT порушили правила мовлення на території Великобританії.

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