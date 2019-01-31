Россию обязали выплатить Грузии 10 млн евро за моральный ущерб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязала Россию выплатить Грузии 10 млн в виде компенсации морального ущерба, нанесенного 1,5 тыс. гражданам Грузии, передаёт УНН со ссылкой на решение суда.
"Европейский суд по правам человека постановил шестнадцатью голосами против одного, что Россия должна выплатить Грузии 10 млн евро в качестве компенсации морального вреда, причиненного группе из не менее 1500 граждан Грузии", - говорится в сообщении.
Так, в соответствии с решением Суда, сумма в 10 млн. евро должна быть распределена между этими гражданами.
Так, по 2 тыс. евро должны получить граждане Грузии, ставшие жертвами нарушения статьи 4 Протокола № 4 Европейской конвенции о правах человека о коллективной высылке.
Кроме того, от 10 до 15 тыс. евро должны получить граждане, которые стали жертвами нарушения так же пункта 1 статьи 5 конвенции о незаконном лишении свободы и статьи 3 о бесчеловечных и унижающих достоинство условиях содержания под стражей.
3 июля 2014 года большая палата ЕСПЧ огласила постановление по иску Грузии против России в связи с осуществленными с конца сентября 2006 года по январь 2007 года выдворениями и депортацией из РФ грузинских граждан. Суд признал нарушение Россией положений Европейской конвенции по правам человека, но не определил сумму денежной компенсации.
В июле 2015 Грузия обратилась в ЕСПЧ с целью взыскать с России 70,32 млн евро.
Как сообщал УНН, Россия лидирует по числу исков, направленных против неё в Европейский суд по правам человека.