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Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки

Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки

Київ • УНН

 • 8223 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язала Росію виплатити Грузії 10 млн у вигляді компенсації моральної шкоди, завданої 1,5 тис. громадянам Грузії, передає УНН з посиланням на рішення суду.

"Європейський суд з прав людини ухвалив шістнадцятьма голосами проти одного, що Росія повинна виплатити Грузії 10 млн євро в якості компенсації моральної шкоди, заподіяної групі з не менш як 1500 громадян Грузії", - йдеться в повідомленні.

Так, відповідно до рішення Суду, сума в 10 млн. євро повинна бути розподілена між цими громадянами.

Так, по 2 тис. євро повинні отримати громадяни Грузії, які стали жертвами порушення статті 4 Протоколу № 4 Європейської конвенції про права людини про колективну висилку.

Крім того, від 10 до 15 тис. євро повинні отримати громадяни, які стали жертвами порушення так само пункту 1 статті 5 Конвенції про незаконне позбавлення волі і статті 3 про нелюдських і принижують гідність умови утримання під вартою.

3 липня 2014 року більша палата ЄСПЛ оголосила постанову за позовом Грузії проти Росії у зв'язку із здійсненими з кінця вересня 2006 року по січень 2007 року видворенням і депортацією з РФ грузинських громадян. Суд визнав порушення Росією положень Європейської конвенції з прав людини, але не визначив суму грошової компенсації.

У липні 2015 року Грузія звернулася до ЄСПЛ з метою стягнути з Росії 70,32 млн євро.

Як повідомляв УНН, Росія лідирує за кількістю позовів, спрямованих проти неї до Європейського суду з прав людини.

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