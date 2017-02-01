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Российского фотографа вызвали на допрос в Москве из-за фотографий украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Фотографу Сергею Лойко вручили в Москве повестку на допрос из-за того, что в фотографиях его выставки "Прямой взгляд" в России увидели пропаганду "Правового сектора", который в России запретили. Об этом сам фотограф написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Дождался повестки. Теперь понятно, почему "журналист" Антон Красовский на днях "искренне" и публично удивлялся, что я еще на свободе. Сегодня же по телефону на эфир России 1 пригласили (первый раз в жизни). Наверное, там и арестуют, чтобы не убежал. Интересно, сколько дадут", - написал он.

Напомним, комиссия Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины выдвинула на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2017 года в номинации "Литература" роман Сергея Лойко "Аэропорт".

Как сообщал УНН, 28 сентября в Москве неизвестный залил краской из баллончика работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне в Украине.

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