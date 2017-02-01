Російського фотографа викликали на допит в Москві через фотографії українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Фотографу Сергію Лойко вручили в Москві повістку на допит через те, що в фотографіях його виставки "Прямий погляд" в Росії побачили пропаганду "Правового сектору", який в Росії заборонили. Про це сам фотограф написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Дочекався повістки. Тепер зрозуміло, чому "журналіст" Антон Красовський днями "щиро" і публічно дивувався, що я ще на свободі. Сьогодні ж по телефону на ефір Росії 1 запросили (перший раз в житті). Напевно, там і заарештують, щоб не втік. Цікаво, скільки дадуть", - написав він.
Нагадаємо, комісія Державного комітету телебачення і радіомовлення України висунула на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2017 року у номінації “Література” роман Сергія Лойка “Аеропорт”.
Як повідомляв УНН, 28 вересня у Москві невідомий залив фарбою з балончика роботи переможців конкурсу “Прямий погляд” Олександра Васюковіча і Сергія Лойко, присвячені війні в Україні.