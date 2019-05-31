Российско-украинский конфликт является одной из основных угроз для региональной безопасности - МИД Польши

"Польша и Украина являются очень близки партнерами и соседями, которые имеют многовековую общую историю, и которые столкнулись с многими вызовами современности. Я уверен, что мы светлое будущее. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поднимали проблему российской агрессии и ситуацию в оккупированном Крыму на многочисленных международных форумах, в том числе во время нашего членства в Совете безопасности в ООН, ЕС, НАТО и Совете Европы. Я лично созвал заседание совета безопасности", - сказал министр.



По словам Чапутовича, цель Польши - сохранить конфликт в Украине в поле зрения международного сообщества.



"Я уверен, что продолжающийся российско-украинский конфликт является одной из самых основных угроз для региональной безопасности ... Мы не можем допустить создания еще одного замороженного конфликта в Европе", - заявил он.



Как сообщал УНН, накануне Франция и Германия выразили Президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в нормандском формате, а также обсудили инцидент в Керченском проливе.