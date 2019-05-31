Російсько-український конфлікт є однією з основних загроз для регіональної безпеки – МЗС Польщі

"Польща та Україна є дуже близькими партнерами та сусідами, які мають багатовікову спільну історію, і які зіткнулись з багатьма викликами сьогодення. Я впевнений, що ми маємо світле майбутнє. Ми твердо підтримуємо суверенність та територіальну цілісність України. Ми порушували проблему російської агресії та ситуацію на окупованому Криму на численних міжнародних форумах, у тому числі під час нашого членства в Раді безпеки в ООН, ЄС, НАТО і Раді Європи. Я особисто скликав засідання ради безпеки", - сказав міністр.



Зі слів Чапутовіча, мета Польщі - зберегти конфлікт в Україні в полі зору міжнародної спільноти.



"Я впевнений, що триваючий російсько-український конфлікт є однією з найосновніших загроз для регіональної безпеки… Ми не можемо допустити створення ще одного замороженого конфлікту в Європі", - заявив він.



Як повідомляв УНН, напередодні Франція і Німеччина висловили Президенту України Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу у нормандському форматі, а також обговорили інцидент у Керченській протоці.