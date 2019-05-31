Російсько-український конфлікт є однією з основних загроз для регіональної безпеки – МЗС Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Триваючий російсько-український конфлікт є однією з основних загроз для регіональної безпеки в Європі, і Польща у ньому підтримує Україну. Про це під час лекції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заявив Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч, передає кореспондент УНН.
"Польща та Україна є дуже близькими партнерами та сусідами, які мають багатовікову спільну історію, і які зіткнулись з багатьма викликами сьогодення. Я впевнений, що ми маємо світле майбутнє. Ми твердо підтримуємо суверенність та територіальну цілісність України. Ми порушували проблему російської агресії та ситуацію на окупованому Криму на численних міжнародних форумах, у тому числі під час нашого членства в Раді безпеки в ООН, ЄС, НАТО і Раді Європи. Я особисто скликав засідання ради безпеки", - сказав міністр.
Зі слів Чапутовіча, мета Польщі - зберегти конфлікт в Україні в полі зору міжнародної спільноти.
"Я впевнений, що триваючий російсько-український конфлікт є однією з найосновніших загроз для регіональної безпеки… Ми не можемо допустити створення ще одного замороженого конфлікту в Європі", - заявив він.
Як повідомляв УНН, напередодні Франція і Німеччина висловили Президенту України Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу у нормандському форматі, а також обговорили інцидент у Керченській протоці.