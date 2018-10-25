Российско-украинская комиссия по рыболовству в Азовском море должна проходить в Минске - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Заседание российско-украинской комиссии по рыболовству в Азовском море нужно для защиты украинских рыбаков и биоресурсов. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга в рамках Львовского форума по безопасности, передает УНН.
"Это заседание нужно, поскольку мы защищаем наши ресурсы и наших рыбаков ... Заседание, как таковое, нужно. На самом деле, его нужно было бы провести где-то в Минске, и не говорить, кто имеет возможность въезда, а кто не имеет. Но наши рыбаки сказали, что им нужны эксперты", - сказал Климкин.
По его словам, весь смысл того, что биоресурсы Азовского моря мы не можем отдать - это в том числе является предметом иска Украины в международный арбитраж.
"Но мы должны защищать наших рыбаков и биоресурсы. Единственный вопрос - приняты ли там какие-то решения? Никакого реального протокола там не может быть. Они его должны подготовить, обработать, и, как мы им сказали, подать на рассмотрение Кабмина. Сейчас они его доработают, затем Кабмин будет принимать решение", - пояснил он.
По его словам, МИД имеет серьезные предложения в протокол: все, что там будет согласовано, не должно противоречить украинским искам в международных инстанциях.
"Кстати, меня спрашивали коллеги, что в отношении тех, кто находился на территории оккупированного Крыма. Конечно, такие люди не должны быть на территории Украины по определению", - добавил он.
Напомним, накануне тридцатая сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая началась 23 октября в Киеве, временно прекратила работу.