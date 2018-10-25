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Російсько-українська комісія з рибальства в Азовському морі мала б проходити в Мінську - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Засідання російсько-української комісії з рибальства в Азовському морі потрібне для захисту українських рибалок і біоресурсів. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу у рамках Львівського безпекового форуму, передає УНН.

“Це засідання потрібне, оскільки ми захищаємо наші ресурси і наших рибалок... Засідання, як таке, потрібне. Насправді, його потрібно було б провести десь у Мінську, і не говорити, хто має можливість в’їзду, хто не має. Але наші рибалки сказали, що їм потрібно експертів”, — сказав Клімкін.

За його словами, весь сенс того, що біоресурси Азовського моря ми не можемо віддати — це в тому числі є предметом позову України до міжнародного арбітражу.

“Але ми маємо захищати наших рибалок і біоресурси. Єдине питання — чи прийняті там якісь рішення? Ніякого реального протоколу там не може бути. Вони мають його підготувати, опрацювати, і, як ми їм сказали, подати на розгляд Кабміну. Зараз вони його доопрацюють, потім Кабмін буде приймати рішення”, — пояснив він.

За його словами, МЗС має серйозні пропозиції до протоколу: все, що там буде погоджено, не має суперечити українським позовам у міжнародних інстанціях.

“До речі, мене питали колеги, що стосовно тих, хто перебував на території окупованого Криму. Звичайно, такі люди не мають бути на території України за визначенням”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні тридцята сесія українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, яка розпочалась 23 жовтня у Києві, тимчасово припинила роботу.

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