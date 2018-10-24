У Києві призупинила роботу російсько-українська комісія з рибальства в Азовському морі

“... робота комісії була тимчасово перервана з певних причин. Що буде далі? Я поки не готовий відповісти на це питання. Але думаю, що за день, за два стане відомо про результати цієї комісії ”, - сказав Кравченко.

Як повідомляв УНН, 23 жовтня у Києві розпочалось засідання українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі.

У свою чергу представник Президента в АРК Борис Бабін у коментарях у Facebook відреагував так: “Представництво Президента України в АРК бере участь у заході. Знову-таки виключно з метою захисту держінтересів. Нехай нам представники РФ пояснять декілька аспектів по Азову, по квотах що йдуть на Крим з РФ, про мілітаризацію, про викрадених рибалок. А потім ми будемо діяти — згідно повноважень”.

Крім того, Борис Бабін підтвердив УНН інформацію про те, що 23 жовтня справді мало розпочатись засідання українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі.

Зазначимо, що з 14 вересня 1993 року діє угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі. Ця угода досі є чинною.