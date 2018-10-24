В Киеве приостановила работу российско-украинская комиссия по рыболовству в Азовском море

"... работа комиссии была временно прервана по определенным причинам. Что будет дальше? Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но думаю, что через день, через два станет известно о результатах этой комиссии", - сказал Кравченко.

Как сообщал УНН, 23 октября в Киеве началось заседание украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

В свою очередь представитель Президента в АРК Борис Бабин в комментариях в Facebook отреагировал так: "Представительство Президента Украины в АРК принимает участие в мероприятии. Опять же исключительно с целью защиты госинтересов. Пусть нам представители РФ объяснят несколько аспектов по Азову, по квотам идущих на Крым с РФ, о милитаризации, о похищенных рыбаках. А потом мы будем действовать - в соответствии с полномочиями".

Кроме того, Борис Бабин подтвердил УНН информацию о том, что 23 октября действительно должно было начаться заседание украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Отметим, что с 14 сентября 1993 года действует соглашение между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море. Это соглашение до сих пор действует.