Российский истребитель перехватил самолеты ВВС Франции над Черным морем

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“11 мая 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа”, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Детали

Сообщается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации “Мираж-2000” и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и “сопроводил их над акваторией Черного моря”.

В Минобороны отметили, что “нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено”.

Добавим

Ранее сегодня стало известно, что Черноморский флот “начал слежение” за действиями патрульного корабля Франции Commandant Birot, который сегодня зашел в акваторию Черного моря.