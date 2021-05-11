Российский истребитель перехватил самолеты ВВС Франции над Черным морем
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Российский истребитель Су-30 перехватил французские военные самолеты в акватории Черного моря. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны РФ, передает УНН.
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“11 мая 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа”, — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Детали
Сообщается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации “Мираж-2000” и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и “сопроводил их над акваторией Черного моря”.
В Минобороны отметили, что “нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено”.
Добавим
Ранее сегодня стало известно, что Черноморский флот “начал слежение” за действиями патрульного корабля Франции Commandant Birot, который сегодня зашел в акваторию Черного моря.