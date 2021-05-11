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Российский истребитель перехватил самолеты ВВС Франции над Черным морем

Киев • УНН

 • 42031 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Российский истребитель Су-30 перехватил французские военные самолеты в акватории Черного моря. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны РФ, передает УНН.

Российский истребитель перехватил самолеты ВВС Франции над Черным морем

Цитата

“11 мая 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа”, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Детали

Сообщается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации “Мираж-2000” и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и “сопроводил их над акваторией Черного моря”.

В Минобороны отметили, что “нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено”.

Добавим

Ранее сегодня стало известно, что Черноморский флот “начал слежение” за действиями патрульного корабля Франции Commandant Birot, который сегодня зашел в акваторию Черного моря.

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