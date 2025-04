Чорноморський флот РФ "сів на хвіст" патрульному кораблю Франції в Чорному морі

Цитата

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями патрульного корабля Commandant Birot ВМС Франції, який зайшов в акваторію Чорного моря 11 травня 2021 року", - сказали в Центрі.

Деталі

Раніше про те, що корабель увійшов у Чорне море, повідомив турецький Twitter-аккаунт Yoruk Isik, що публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор.

French Navy returns to Black Sea: @MarineNationale 's Toulon based D'Estienne d'Orves-class #Aviso (type A69 light corvette) FS Commandant Birot F796 transited Bosphorus towards the Black Sea . Turkish Coast Guard's TCSG312 escorted F796 during the transit. pic.twitter.com/Zy0ArUSDAF

- Yörük Işık (@YorukIsik) May 11, 2021

"Французький військово-морський флот повертається в Чорне море: що базується в Тулоні авізо ВМС Франції класу D'Estienne d'Orves (легкий корвет типу A69) FS Commandant Birot F796 перетнула протоку Босфор у бік Чорного моря. TCSG312 берегової охорони Туреччини супроводжував F796 під час транзиту", - повідомив користувач.

Так, основні функції корвета - підтримка стратегічних підводних сил, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями. Його довжина 80 м, ширина 10, водотоннажність посилання - 1 350 тонн, екіпаж налічує 90 осіб.

Що було раніше

Раніше корвет ВМС Франції Commandant Birot заходив в Чорне море, зокрема в порт Одеси, в листопаді 2019 року. Метою візиту, за даними Міноборони України, була підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській галузі та безпеки на морі.