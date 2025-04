Черноморский флот РФ "сел на хвост" патрульному кораблю Франции в Черном море

Цитата

“Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Commandant Birot ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря 11 мая 2021 года”, — сказали в Центре.

Детали

Ранее о том, что корабль вошел в Черное море, сообщил турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, публикующий информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор.

French Navy returns to Black Sea: @MarineNationale’s Toulon based D’Estienne d’Orves-class #Aviso (type A69 light corvette) FS Commandant Birot F796 transited Bosphorus towards the Black Sea. Turkish Coast Guard’s TCSG312 escorted F796 during the transit. pic.twitter.com/Zy0ArUSDAF

— Yörük Işık (@YorukIsik) May 11, 2021

“Французский военно-морской флот возвращается в Черное море: базирующаяся в Тулоне авизо ВМС Франции класса D’Estienne d’Orves (легкий корвет типа A69) FS Commandant Birot F796 пересекла пролив Босфор в сторону Черного моря. TCSG312 береговой охраны Турции сопровождал F796 во время транзита”, — сообщил пользователь.

Так, основные функции корвета — поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями. Его длина 80 м, ширина 10, водоизмещение — 1 350 тонн, экипаж составляет 90 человек.

Что было ранее

Ранее корвет ВМС Франции Commandant Birot заходил в Черное море, в частности в порт Одессы, в ноябре 2019 года. Целью визита, по данным Минобороны Украины, была поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской области и безопасности на море.