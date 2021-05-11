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Російський винищувач перехопив літаки ВПС Франції над Чорним морем

Київ • УНН

 • 42031 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Російський винищувач Су-30 перехопив французькі військові літаки в акваторії Чорного моря. Про це повідомило у вівторок Міністерство оборони РФ, передає УНН.

Російський винищувач перехопив літаки ВПС Франції над Чорним морем

Цитата

"11 травня 2021 року російськими засобами контролю повітряного простору над нейтральними водами Чорного моря були виявлені повітряні цілі, що наближались до Державного кордону РФ. Для впізнання повітряних цілей і недопущення порушення Державного кордону РФ в повітря було піднято винищувач Су-30 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Деталі

Повідомляється, що екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряні цілі як два літаки тактичної авіації "Міраж-2000" і один літак-заправник C-135 ВПС Франції і "супроводжував їх над акваторією Чорного моря".

У Міноборони зазначили, що "порушення Державного кордону Російської Федерації не допущено".

Додамо

Раніше сьогодні стало відомо, що Чорноморський флот "почав стеження" за діями патрульного корабля Франції Commandant Birot, який сьогодні зайшов в акваторію Чорного моря.

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