Російський винищувач перехопив літаки ВПС Франції над Чорним морем

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"11 травня 2021 року російськими засобами контролю повітряного простору над нейтральними водами Чорного моря були виявлені повітряні цілі, що наближались до Державного кордону РФ. Для впізнання повітряних цілей і недопущення порушення Державного кордону РФ в повітря було піднято винищувач Су-30 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

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Повідомляється, що екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряні цілі як два літаки тактичної авіації "Міраж-2000" і один літак-заправник C-135 ВПС Франції і "супроводжував їх над акваторією Чорного моря".

У Міноборони зазначили, що "порушення Державного кордону Російської Федерації не допущено".

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Раніше сьогодні стало відомо, що Чорноморський флот "почав стеження" за діями патрульного корабля Франції Commandant Birot, який сьогодні зайшов в акваторію Чорного моря.