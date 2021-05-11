Російський винищувач перехопив літаки ВПС Франції над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Російський винищувач Су-30 перехопив французькі військові літаки в акваторії Чорного моря. Про це повідомило у вівторок Міністерство оборони РФ, передає УНН.
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"11 травня 2021 року російськими засобами контролю повітряного простору над нейтральними водами Чорного моря були виявлені повітряні цілі, що наближались до Державного кордону РФ. Для впізнання повітряних цілей і недопущення порушення Державного кордону РФ в повітря було піднято винищувач Су-30 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.
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Повідомляється, що екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряні цілі як два літаки тактичної авіації "Міраж-2000" і один літак-заправник C-135 ВПС Франції і "супроводжував їх над акваторією Чорного моря".
У Міноборони зазначили, що "порушення Державного кордону Російської Федерації не допущено".
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Раніше сьогодні стало відомо, що Чорноморський флот "почав стеження" за діями патрульного корабля Франції Commandant Birot, який сьогодні зайшов в акваторію Чорного моря.