Российский телеканал обнародовал видео задержания "крымских диверсантов"

"Во время обысков e трех мужчин изъяли взрывные устройства, оружие, средства специальной связи, а также карты, на которых были отмечены, где запланированы атаки", - сообщает телеканал.

Ранее в ФСБ России заявили, что 9 ноября в Севастополе были задержаны "члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины".