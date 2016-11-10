Российский телеканал обнародовал видео задержания "крымских диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российский телеканал Ren TV обнародовал видео задержания "крымских диверсантов", передает УНН.
"Во время обысков e трех мужчин изъяли взрывные устройства, оружие, средства специальной связи, а также карты, на которых были отмечены, где запланированы атаки", - сообщает телеканал.
Ранее в ФСБ России заявили, что 9 ноября в Севастополе были задержаны "члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины".