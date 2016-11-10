Російський телеканал оприлюднив відео затримання "кримських диверсантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російський телеканал Ren TV оприлюднив відео затримання “кримських диверсантів”, передає УНН.
“Під час обшуків у трьох чоловіків вилучили вибухові пристрої, зброю, засоби спеціального зв’язку, а також карти, на яких було позначено, де заплановані атаки”, — повідомляє телеканал.
Раніше у ФСБ Росії заявили, що 9 листопада в включеному Севастополі були затримані “члени диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України”.