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15 марта, 19:03 • 115026 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский певец Ю.Лоза готов поехать на "Евровидение" в Киев

Российский певец Ю.Лоза готов поехать на "Евровидение" в Киев

Киев • УНН

 • 15042 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российский музыкант Юрий Лоза готов поехать на международный конкурс "Евровидение" в Киев, сообщает УНН со ссылкой на агентство "Москва".

"Единственное, что мы можем сделать на "Евровидении" - это показать, что у нас есть самобытная эстрада", - сказал Ю.Лоза.

По его словам, речь идет о том, чтобы выступить без задачи занять первое место, а также о том, чтобы "плюнуть на все" и прислать на конкурс своего артиста со своей песней, чтобы хоть кто-то понял, что в России есть эстрада.

Как отметил Ю.Лоза, он может это сделать.

"Я показал бы, какая у нас российская эстрада", - сообщил артист.

Он отметил, что в России есть композиторы и поэты и еще "не все мозги расплавились".

По словам Ю.Лозы, любой композитор напишет новую песню, а он - тем более.

В мае 2016 г. музыкант раскритиковал выступление российского певца Сергея Лазарева на "Евровидении" в Швеции. Ю.Лоза сказал, что С.Лазарев - копия английского певца и только "позорит страну, потому что он убеждает всех, что мы сами ничего не можем".

Ранее сообщалось, что Россия подтвердила свое участие в "Евровидении" в Украине.

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