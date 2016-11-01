Российский певец Ю.Лоза готов поехать на "Евровидение" в Киев

"Единственное, что мы можем сделать на "Евровидении" - это показать, что у нас есть самобытная эстрада", - сказал Ю.Лоза.

По его словам, речь идет о том, чтобы выступить без задачи занять первое место, а также о том, чтобы "плюнуть на все" и прислать на конкурс своего артиста со своей песней, чтобы хоть кто-то понял, что в России есть эстрада.

Как отметил Ю.Лоза, он может это сделать.

"Я показал бы, какая у нас российская эстрада", - сообщил артист.

Он отметил, что в России есть композиторы и поэты и еще "не все мозги расплавились".

По словам Ю.Лозы, любой композитор напишет новую песню, а он - тем более.

В мае 2016 г. музыкант раскритиковал выступление российского певца Сергея Лазарева на "Евровидении" в Швеции. Ю.Лоза сказал, что С.Лазарев - копия английского певца и только "позорит страну, потому что он убеждает всех, что мы сами ничего не можем".

Ранее сообщалось, что Россия подтвердила свое участие в "Евровидении" в Украине.