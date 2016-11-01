Російський співак Ю.Лоза готовий поїхати на “Євробачення” до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російський музикант Юрій Лоза готовий поїхати на міжнародний конкурс “Євробачення” до Києва, повідомляє УНН із посиланням на агентство “Москва”.
“Єдине, що ми можемо зробити на ”Євробаченні“, - це показати, що у нас є самобутня естрада”, — сказав Ю.Лоза.
За його словами, йдеться про те, щоб виступити без завдання зайняти перше місце, а також про те, щоб “плюнути на все” і надіслати на конкурс свого артиста зі своєю піснею, щоб хоч хтось зрозумів, що в Росії є естрада.
Як зазначив Ю.Лоза, він може це зробити.
“Я показав би, яка у нас російська естрада”, — повідомив артист.
Він зазначив, що в Росії є композитори і поети і що ще “не всі мізки розплавилися”.
За словами Ю.Лози, будь-який композитор напише нову пісню, а він — тим більше.
У травні 2016 року музикант розкритикував виступ російського співака Сергія Лазарєва на “Євробаченні” в Швеції. Ю.Лоза сказав, що С.Лазарєв — копія англійського співака і лише “ганьбить країну, тому що він переконує всіх, що ми самі нічого не можемо”.
Раніше повідомлялося, що Росія підтвердила свою участь в “Євробаченні” в Україні.