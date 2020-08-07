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4 марта, 13:25 • 107183 просмотра

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4 марта, 12:57 • 127148 просмотра

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Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину

Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину

Киев  •  УНН

 • 13545 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года из-за посещения временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Государственная пограничная служба продолжает системную работу по выявлению лиц, незаконно находившихся на временно оккупированных территориях Украины. Одну из таких нарушительниц, гражданку России, остановили вчера в аэропорту "Борисполь". Россиянка прибыла в Украину среди пассажиров рейса из Минска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство посетив оккупированный ее страной Крымский полуостров.

"Сама гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза" и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году", - добавили в сообщении.

В Украине гражданка России планировала попасть в личных целях.

"За нарушение требований ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины с 2014 года запретила въезд в Украину 7036 иностранным гражданам, из которых более половины являются гражданами РФ.

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