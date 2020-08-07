Російській співачці Глюкозі заборонили в’їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Російській співачці Глюкозі заборонили в’їзд в Україну на 3 роки через відвідування тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Державна прикордонна служба продовжує системну роботу з виявлення осіб, які незаконно перебували на тимчасово окупованих територіях України. Одну з таких порушниць, громадянку Росії, зупинили вчора в аеропорту «Бориспіль». Росіянка прибула в Україну серед пасажирів рейсу з Мінська", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з’ясували, що вона порушувала українське законодавство відвідавши окупований її країною Кримський півострів.
"Сама громадянка виявилася російською співачкою, яка виступає під псевдонімом "Глюкоза і у Крим неодноразово їздила на концерти та вечірки. У ході спілкування іноземка постійно плуталась у своїх відповідях, зокрема на початку зазначила, що в Криму останній раз була лише у 2013 році", - додали у повідомленні.
В Україну громадянка Росії планувала потрапити з приватною метою.
"За порушення вимог ЗУ "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" росіянці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Служба безпеки України з 2014 року заборонила в’їзд в Україну 7036 іноземним громадянам, з яких більше половини є громадянами РФ.