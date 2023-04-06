Российский рубль упал до самого низкого уровня за год: назвали причину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российский рубль падает на фоне размышлений трейдеров о влиянии выхода Shell, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Предположение о том, что Shell может конвертировать и репатриировать более 1 миллиарда долларов рублевой выручки от продажи проекта на Дальнем Востоке, способствовали снижению курса российской валюты до самого низкого уровня за год", - говорится в сообщении.
Возможная сделка - эквивалентная лишь одной пятой ежедневных оборотов рубля до вторжения россии в Украину - способствовала продвижению валюты за психологическую отметку в 80 рублей за доллар в четверг впервые с апреля 2022 года, пишет издание.
Дополнение
Как на днях сообщали российские СМИ, нефтяной гигант Shell может выйти из российского проекта "Сахалин-2" с деньгами. "Новатэк", по данным росСМИ, получил согласие путина на то, чтобы Shell получила всю сумму 94,8 млрд руб. за свою долю в проекте "Сахалин-2" и могла вывести эти деньги из россии. "Новатэк" намерен приобрести долю Shell и уже подал заявку в правительство рф.
Источник: Bloomberg